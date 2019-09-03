雲林縣20鄉鎮市衛生所迄今還有9所沒有醫師進駐，其中虎尾衛生所醫師已經出缺20多年，進行預防注射及成人健檢時，都需找開業醫師或其他衛生所醫師支援，縣衛生局長曾春美說，衛生所主要業務是預防保健，駐所醫師若不看診，薪水不若開業高，難找到人，若全天看診，則易疏於預防保健業務，最好能兩者兼顧。

曾春美指出，縣內9家沒有醫師的衛生所為斗六、斗南、虎尾、莿桐、東勢、褒忠、台西、元長及口湖，泰半鄉鎮內有多家診所，民眾就醫方便，自然較不會選擇公衛醫師，公衛醫師即使開診看病，亦較無空間，不易吸引醫師進駐，虎尾衛生所因此沒有醫師長達20多年。

探究衛生所找不到醫師的原因，包括衛生所醫師待遇偏低，部分衛生所地處偏鄉，除執行一般醫療門診，還需執行戒菸服務、衛教宣導等公衛工作，業務繁雜，令人卻步。

曾春美表示，目前縣內還有門診的衛生所有林內、古坑、大埤、土庫、水林、四湖、麥寮、崙背、二崙及西螺，其中古坑等幾個鄉鎮衛生所門診營運狀況很不錯，醫師每月收入加總不會比自己開業或在醫院上班差。

(中時 )