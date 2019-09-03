《上報》日前報導國民黨主席吳敦義請前立委張顯耀向國台辦主任劉結一，曾透露國民黨總統參選人韓國瑜「會選不下去」的訊息，另派張向鴻海創辦人郭台銘表達韓恐選不下去，希望郭當「備胎人選」。此訊息經連日發酵，國民黨繼日前發聲明駁斥該消息，重申韓國瑜乃唯一代表國民黨參選的總統候選人，必定竭盡全黨之力全力輔選，打贏220總統大選。

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