大政治大爆卦-無色覺醒》郭備胎？密使換瑜？ 吳一錘定音：亂講話不提告怎行 14:092019/09/03 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》郭備胎?密使換瑜? 吳一錘定音:亂講話不提告怎行 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 《上報》日前報導國民黨主席吳敦義請前立委張顯耀向國台辦主任劉結一，曾透露國民黨總統參選人韓國瑜「會選不下去」的訊息，另派張向鴻海創辦人郭台銘表達韓恐選不下去，希望郭當「備胎人選」。此訊息經連日發酵，國民黨繼日前發聲明駁斥該消息，重申韓國瑜乃唯一代表國民黨參選的總統候選人，必定竭盡全黨之力全力輔選，打贏220總統大選。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #國民黨 #吳敦義 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜大四上課照曝光 點名先生成焦點 15:332019/08/30 政治 轉守為攻！港媒讚：韓作戰陣仗已成形 13:162019/08/31 政治 為何名嘴挺韓「某離開」？羅友志揭真正原因 00:172019/09/01 娛樂 國民黨恐爆少子化危機？黃創夏解析遭轟：鬼話 14:082019/09/01 政治 有錢能使鬼推磨 林錫耀：不能輕忽郭台銘 14:572019/09/01 政治 韓黑名嘴24字嗆韓！網嘆：他沉不住氣 11:182019/09/02 政治 換瑜就是助英 周錫瑋痛罵這群人：有良心嗎！ 11:302019/09/02 政治 淚批藍高層坐視「換瑜」周錫瑋：脫選黨、換柱2.0都是幫蔡 13:292019/09/02 政治 韓國瑜菜市場無敵！街頭民調輾壓蔡柯 15:492019/09/02 政治 國民黨開告《上報》記者 網讚爆臉書 11:192019/09/03 政治 政治熱門新聞 韓國瑜回應「換瑜」 趙少康激動拍桌說... - 政治 韓競辦再踢爆 菊朝氣爆善款竟花在去大阪旅遊！ - 政治 黃暐瀚揭殘酷事實？小英勝率比韓高 - 政治 黃之鋒抵台 網怒吼：快滾回香港！ - 政治 駭人！她曝：綠營將用這招對付郭 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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