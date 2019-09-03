台北市長柯文哲積極爭取和郭台銘、王金平合作，此外也傳聞郭柯王三人可能與親民黨合作。對此親民黨組織部主任張碩文坦言，柯文哲確實曾是宋楚瑜心目中的接班人之一，但因為如今柯文哲已另外組成台灣民眾黨而打消念頭，但未來親民黨還是不排除與郭柯王合作。

張碩文指出，目前親民黨已做好獨立參選總統的相關幕僚作業，但也持開放態度，做好和其他政黨或參選人合作的準備。

(中時 )