張碩文：柯文哲曾是宋楚瑜心目中接班人之一 14:142019/09/03 中時 季節 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 親民黨組織部主任張碩文。(張碩文提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲積極爭取和郭台銘、王金平合作，此外也傳聞郭柯王三人可能與親民黨合作。對此親民黨組織部主任張碩文坦言，柯文哲確實曾是宋楚瑜心目中的接班人之一，但因為如今柯文哲已另外組成台灣民眾黨而打消念頭，但未來親民黨還是不排除與郭柯王合作。 張碩文指出，目前親民黨已做好獨立參選總統的相關幕僚作業，但也持開放態度，做好和其他政黨或參選人合作的準備。 (中時 ) #親民黨 #柯文哲 #2020大選 #張碩文 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020大選其實是世代對決 04:092019/08/30 論壇廣場 柯昔日高喊打蛋 如今打臉自己 04:102019/08/30 政治要聞 郭宋合作有譜？親民黨議員：近日定調 09:552019/08/30 政治 被柯P嗆愛講台灣價值去議會講 吳音寧回4字被噓爆 00:022019/09/01 生活 假日雲嘉走透透 柯文哲被嗆玩弄文字遊戲 04:102019/09/02 政治要聞 再度同台 柯蔡互動不熱絡 12:512019/09/02 政治 韓國瑜菜市場無敵！街頭民調輾壓蔡柯 15:492019/09/02 政治 蔡柯同台推計程車改革 雙方互動少 15:562019/09/02 政治 真心換絕情》 旺董蔡衍明：柯P這個朋友(中) 17:032019/09/02 政治 橘白關係惡化？傳這件事已讓柯宋翻臉 08:152019/09/03 政治 政治熱門新聞 韓國瑜回應「換瑜」 趙少康激動拍桌說... - 政治 韓競辦再踢爆 菊朝氣爆善款竟花在去大阪旅遊！ - 政治 黃暐瀚揭殘酷事實？小英勝率比韓高 - 政治 駭人！她曝：綠營將用這招對付郭 - 政治 黃之鋒抵台 網怒吼：快滾回香港！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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