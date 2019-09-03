台灣黑熊保育協會在花蓮玉里南安山區，架設監測黑熊用的5台紅外線相機上個月全數遭人竊走，當時外界質疑應該是山老鼠或盜獵集團擔心被拍到犯案行徑而刻意竊走，案件尚未偵破，當地的台灣黑熊教育館，昨天竟遭不明人士闖入語帶威脅的質問偵辦進度，台灣黑熊協會唯恐員工有安全顧慮，已暫時關閉黑熊教育館，顯示這起竊案極可能與犯罪集團有關。

據了解，位在南安的台灣黑熊教育館，昨天突然出現不明人士，語帶威脅的要求館長出面說明相機失竊偵辦進度，讓在場的女職員及志工相當害怕。由於對方來意不善，事後館方立刻報警，同時協會也考量員工安全，決定暫時關館。

花蓮卓溪鄉台三○線近兩個月來，也被民眾多次直擊有台灣黑熊出沒，甚至會在馬路上散步，因此林務局與台灣黑熊保育協會為了進行監測，開始在附近山區架設紅外線自動相機。

7月30日下午，就曾拍到一對黑熊母子活動覓食的照片。林務局上月底在山區架設三台自動紅外線相機，偵測小熊活動範圍及行為模式，結果結果8月中旬時已發現有一台自動相機被竊走。

接著林務局、黑熊保育協會又繼續各架設二台紅外線相機，隔天就發現四台相機都遭竊。雖然兩次遭竊都向警方報案，但目前卻毫無下文。外界就懷疑，是否有不法集試圖在山區進行盜林或盜獵遭拍到，擔心影像外流而刻意破壞。

由於當地是保育台灣黑熊的重要單位，現在傳出又遭到威脅，似乎印證先前相機失竊原因，但不法集團如此猖獗，已危及保育人士的安全，治安單位卻牛步化偵辦，連偏遠山區治安都亮起紅燈，讓民眾更加質疑警方的決心。

(中時電子報)