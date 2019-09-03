網友表示觀音山墳墓很多，「死人比活人多的地方」。（圖／中時資料照）

新北市淡水和八里，兩區相隔一座關渡大橋，地理位置相近，引起一位網友好奇，「八里明明就有山有海，觀音山也頗具知名度，淡水河左岸河景加海邊，為啥關注沒有淡水這麼高」？沒想到網友輕輕一點，就道出真相「你知道觀音山都是墳墓嗎」？引起網友熱議。

位網友好奇，「八里明明就有山有海，觀音山也頗具知名度，淡水河左岸河景加海邊，為啥關注沒有淡水這麼高」？(摘自PTT）

許多網友表示地理位置就有差異，而且重點觀音山墳墓很多，「死人比活人多的地方」、「工廠+墳墓+腹地小」、「人口數差太多」、「觀音山滿滿墳墓」、「腹地太小，又有一半是墳墓」、「墳墓區還在擴大中，從漁人碼頭就能看到」、「滿山夜總會，只有一條龍米路，且道路兩旁旁腹地太小」、「觀音山亂葬岡捏」。

但有網友指出交通便利性才可能是兩地差距大的主因，「腹地比淡水小多了，先天就比較吃虧」、「五股跟北投，你選哪一個？」、「聯外超不方便，關渡大橋塞爆 進台北市」。

除了墳墓多、腹地小，可開發空間本就不大外，加上八里設有工業區，網友表示規劃不良，儘管近年來左岸八里已翻新，仍讓人覺得「山上墳墓，山下工廠」。

(中時電子報)