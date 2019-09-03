南非賽艇選手維南(Wynand de Jager)的六歲女兒於昨(2)日在大街上被幾名歹徒綁走，經過19個小時後目前已經尋獲。艾米(Amy-Lee Jager)昨日被強行綁架，歹徒直接從她母親手中將她搶過。而女童的母親也因為這件事情扭傷了肩膀。據《鏡報》報導，在艾米被綁走後她的父親F1賽艇選手維南收到了來自綁匪的手機簡訊，他們要求了約兩百萬蘭特(約400萬台幣)。他們揚言，若維南不付贖款那麼他將無法得知女兒的下落。

不過在19個小時過後，一名男子在凌晨2點時發現了哭泣的艾米，立刻將她帶到警局去。對於外界的關心，艾米的姑媽告訴TimesLIVE：「一切都很好，她沒有受到傷害。她也到醫院檢查過了一切都沒事。家人們對於她的經歷感到心痛，但仍然感謝她還活著。」

大家相信這次艾米能這麼快被釋放的原因是因為她的照片在全世界還有新聞上不停出現，讓歹徒們覺得他們最好放棄這項計畫。雖然艾米順利的回到家裡，但是這件事情仍舊造成了一家人的創傷。

(中時電子報)