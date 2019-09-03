海巡署在海上攔截漁船走私查緝。（海巡署提供）

海巡署強調未來會持續掃蕩毒品。（海巡署提供）

海巡署3日表示，至今年8月止共查獲8公噸多的各式毒品，相較去年同期的2132公斤，將近4倍之多，未來將配合檢、警、調、憲、海關等整合情資，持續強力緝毒。

海巡署指出，今年以來查緝專員陸續在海上、陸上查獲大型走私、種植毒品案件，包括破獲台東1甲大麻田794株種植案、1月新北市萬里破獲最大宗新興毒品2溴4甲基苯丙酮分裝場2,914公斤案、4月海上查獲漁船走私第三級毒品K他命320公斤案等。

海巡署署長陳國恩表示，這些重大成果都是充分運用「區域聯防緝毒」機制，展現出海巡署查緝毒品之堅定決心，為社會善盡責任，未來將持續積極協調聯繫並結合各機關查緝能量，運用各項高科技裝備，全力防堵毒品於境外、攔毒於海上、阻毒於岸際，讓社會大眾對機關緝毒的作為更加有感，還給民眾一個安居樂業的清新環境。

海巡署也呼籲，毒品防制不僅是公務部門的查緝專項，為保障國家安全與維護社會安定，拒絕毒品是國民應有的態度，呼籲民眾發現可疑不法毒品情事，踴躍檢舉並撥打海巡署報案專線118，共同努力建構一個清新的無毒家園。

(中時 )