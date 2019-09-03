鴻海創辦人郭台銘日前受邀以經濟為題的演講，時代力量立委黃國昌昨批評，內容空洞到難以想像，若郭當選總統可能釀成更大的災難。黃國昌今受訪表示，他認為郭台銘的思維與過去馬政府沒有太大差別，未提出解決事情的方法，再次邀請郭台銘公開對談，冷靜地討論台灣經濟發展問題。

黃國昌指出，今年4月曾邀請郭台銘對談經濟，只是當時沒得到重視，經濟發展事他長期重視的議題，當然會對郭台銘談及經濟相關演講很有興趣，只不過經濟議題只談不到10分鐘，內容空洞、疲乏感到失望。

對於郭台銘該場演講經濟論述，黃國昌評論，郭的思維與馬政府沒有太大差別，檢視馬政府執政8年表現，房價不斷攀高、薪資停滯，人民生活痛苦、年輕人看不到未來，這些是需要透過經濟政策解決的問題。

郭台銘參選總統態勢逐漸明朗化，媒體詢問總統大選會支持誰，黃國昌顯得不悅表示，在一場選舉裡面，花時間討論要支持誰，不看參選人具體政見，「台灣民主政治和時淪落到透過媒體逼問支持對象，好像大家都不在乎政策」，難道連小學課本教導「選賢與能」的民主素養都沒有嗎？

面對媒體一再詢問選舉議題，黃國昌說，主題記者會後大家往往追逐選舉議題，不談政策，導致台灣民主政策討論往下沉淪；黃國昌說，媒體怎麼下標他無法控制，但拜託要寫就寫完整。

(中時 )