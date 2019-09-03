熊海靈感嘆現在社會對軍人不尊敬。(圖／取自中時電子報臉臉書)

最美軍中情人！熊海靈憶當年勞軍。

今(3日)是九三軍人節，昔有「最美軍中情人」、「長腿姐姐」稱號的61歲資深女星熊海靈，接受《中時電子報》專訪，回憶當年勞軍往事，雖然辛苦但很充實，而她也感嘆現在的人，對軍人和警察都沒這麼尊敬，讓她難過到落下眼淚。

熊海靈回憶當年勞軍生活，和她同期勞軍的女星有鄧麗君、崔苔菁、馬世莉等，那時可說是多采多姿，她去過金門、馬祖等地，最遠到過東沙島，她覺得最好玩的地方就是軍人當兵太久，看到藝人們就好像看到家人，非常開心，對她們照顧有加，而她又是電視史上第一個穿迷你裙的女星，服裝火辣讓阿兵哥都瘋掉，因此她也笑說才會有「母豬賽貂蟬」這句話。

而身為第一代的「軍中情人」，熊海靈分享會有阿兵哥寫信給她，她都會回信，並覆上簽名照，她的照片也出現過機車擋泥板上，讓她覺得是很有趣的經驗，而阿兵哥最開心的就是，和她們一起跳舞，等到她們要離開了，阿兵哥還會掉眼淚，捨不得她們走，「那時軍人的心跟我們是連在一起」。

熊海靈也談到，以前的年代當兵，真的是在前線保衛國家，讓後線的我們才能有安逸生活，不像現在比較輕鬆，而當年也是「軍愛民，民敬軍」，現在卻都生活在對立、衝突下，對軍人也沒這麼尊敬，跟警察會互相叫囂，讓她很感嘆說「我不喜歡現在這個年代」，還激動講到落下眼淚。

最後他說到不管我們喜不喜歡當中國人，但我們是留著相同血脈，所以不要分本省和外省，今天是九三軍人節，她也向以前駐守金門馬祖前線的軍人致敬。而她也認為現在年輕人真的很幸福，「不要問國家為你做了什麼，要問你自己有為社會、國家貢獻一點什麼嗎？」

(中時電子報)