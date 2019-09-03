基隆市黨部推出青天白日勳章鑰匙圈，籌措黨務經費挺韓。（國民黨基市黨部提供／許家寧基隆傳真）

基市黨部復刻有「免死金牌」之稱的青天白日勳章限量鑰匙圈義賣籌款。（許家寧翻攝）

國民黨近來「換瑜」風波不斷，基隆市黨部憂心重蹈「換柱」覆轍，黨部主委黃希賢在九三軍人節率黨員至忠烈祠緬懷先烈，並高喊「全力支持韓國瑜，絕不換瑜」，黨部並義賣民間有「免死金牌」之稱的青天白日勳章復刻鑰匙圈，籌款力挺韓選總統。

今天是九三軍人節，國民黨基隆市黨部上午在中正公園忠烈祠舉辦「向軍人致敬」紀念活動，市黨部主委黃希賢帶領議長蔡旺璉、副議長林沛祥、黨籍立委參選人宋瑋莉及議員、黨部人員與志工近百人，進行獻花、默哀等儀式，場面莊嚴隆重。

紀念儀式結束後，黃希賢帶領黨員高呼「中華民國萬歲」、「下架民進黨」等口號，呼籲支持者堅定力挺，全力支持韓國瑜參選總統、宋瑋莉選立委，對於近來傳出撤換黨內提名總統參選人韓國瑜風波，黨員也高喊「支持韓國瑜，絕不換瑜」。

黃希賢表示，近來換瑜聲音讓基層黨員十分不安，強調國民黨總統初選程序公平、公正、公開，呼籲黨員團結全力支持黨的提名人韓國瑜，黨部也復刻青天白日獎章限量鑰匙圈，向民眾義賣樂捐籌措黨務經費，一起打贏這場硬戰，贏得勝選。

議員宋瑋莉說，軍公教的貢獻不容抹煞，民進黨年金改革對軍公教太不公平，2020若當選立委與國民黨重返執政，第一要務就是重新檢討過去錯誤的政策，妥善處理蔡政府沒有處理好年改問題，給予軍公教適當的尊重而不是一味的醜化、汙名化。

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(中時 )