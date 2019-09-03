台中市副市長楊瓊瓔3日在市政會議，肯定教育局多管齊下提升全市英語能力，盼持續推動讓優秀師資成為孩子學習英語重要推手。（盧金足攝）

台中市逐年增聘外師、媒合私校資源共享、加強雙語師資培育、落實雙聯學制、成立國際雙語實驗班並強化學生國際交流，培養學生英語能力。（盧金足攝）

台中市逐年增聘外師、媒合私校資源共享、加強雙語師資培育、落實雙聯學制、成立國際雙語實驗班並強化學生國際交流，培養學生英語能力。（盧金足攝）

外語成為國際化及就業能力重要指標。台中市教育局長楊振昇3日在市政會議進行「雙語教育-培養學生全球移動力」專案報告，台中市逐年增聘外師、媒合私校資源共享、加強雙語師資培育、落實雙聯學制、成立國際雙語實驗班並強化學生國際交流等六大面向培養學生英語能力，透過媒合私校外師分區方式，讓更多學生受惠，今年補助49所公立學校與13所私立學校合作辦理暑期英語營隊課程，由外籍教師協助，受惠學生約8500人次。

副市長楊瓊瓔今日在市政會議，肯定教育局多管齊下提升全市英語能力，盼持續推動讓優秀師資成為孩子學習英語重要推手。

楊振昇進行「雙語教育-培養學生全球移動力」專案報告，他強調，提升學生雙語教育刻不容緩，在國際2.0時代，國際化、全球化對中小學教育產生重大衝擊，教育局透過逐年增聘外師、媒合私校資源共享、加強雙語師資培育、落實雙聯學制、成立國際雙語實驗班、強化學生國際交流等六大面向培養學生英語能力。

楊振昇表示，今年初台中市外師人力為23人，由於今年未及編列相關經費，教育局已先動用積極動用第一預備金增聘2名外師，目前外師人數為25人，預計明年起逐年編列經費使外師增加至35人、110年增至45人、111年增至50人；教育局均聘用在國外取得教師資格或具教學經驗的老師，每名外師每年編列140萬經費，有外師進駐的學校，每周提供2堂英語課程。

楊振昇指出，教育局透過媒合私校外師，採分區方式，讓更多學校學生受惠，今年補助49 所公立學校與13所私立學校合作辦理暑期英語營隊課程，並邀請外籍教師協助，受惠學生約8500人次。

在加強英語師資培育方面，將培育全英語教學公費生，鼓勵成立專業雙語教育社群，並持續辦理各類研習，提升教師雙語教育；今年暑假台中市首次辦理市內英語教師初階、進階及高階成長研習，助教師精進相關教學技巧。

在落實雙聯學制部分，教育局協助學生至國外學校進修或在台中市學校修習雙方課程，並於符合雙方畢業資格後，取得兩校畢業證書，讓學生在地升學取得國外文憑。

此外，台中二中和惠文高中分別和美國及加拿大的學校合作，目前台中二中已有32位學生參加這個計畫，惠文高中則將在明年啟動。

楊振昇提到，教育局強化國際學生交流，擴大結盟接軌國際名校，與瑞士的中學及大學簽署雙聯文憑及獎學金MOU；凱撒里茲大學及格里昂高等教育學院分別提供高額獎學金。與萊辛中學簽訂MOU中，規劃萊辛中學的雙聯學制計畫，參加的學生可取得申請美、加和英國大學的資格，該校並提供高額獎學金。

台中市有30校與全球55所學校簽訂姊妹校，進行教師交流、交換學生、教學研討會、進行研究計畫及文化慶典活動等。各校也積極和扶輪社合作引進交換學生，目前有28名交換學生在台中市學習。

楊瓊瓔肯定教育局的多元作為，也請教育局持續積極依照所訂目標推進雙語教育，並請相關機關單位全力協助，積極提升台中市英語能力，透過全英語授課、舉辦英語教師成長研習營、規劃英語比賽、英語國際生活營等，加速培養學生國際競爭力。

台中市副祕書長黃國榮指出，世界各國都非常重視國民外語能力，他之前在蒙古服務時，蒙古也是積極地爭取國際會議及賽事來帶動全民重視外語能力，特別是英語能力。

黃國榮說，10幾年前他擔任文化局長時，台中市就有英語推動委員會，今日專案報告以「雙語教育-培養學生全球移動力」為題，可見台中市持續重視提升學生外語能力，教育是百年大計，建議持續增加外師人數，並於徵選時加以重視其能力與資歷，同時在多校同時推動雙聯學制，以提升城市競爭力。

(中時 )