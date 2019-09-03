有媒體報導宣稱國民黨黨主席吳敦義找張顯耀先後與大陸和郭台銘談「換瑜」一事，對此吳敦義否認，強調只有派國民黨副主席郝龍斌與郭台銘聯繫，郝龍斌受訪時也否認曾跟郭台銘談到「換瑜」，並且指出郭台銘至今仍不排斥與吳敦義見面，不過被問到安排進度時他坦言進度和8月15日時一樣，見面日期也尚未能敲定。

郝龍斌表示，8月15日他和郭台銘見面時氣氛非常好，郭台銘表示不排斥安排和吳敦義見面。至於是否有提到撤換韓國瑜改讓郭台銘代表國民黨上陣的備胎計畫？郝龍斌表示他沒聽過備胎計畫，而且國民黨已經提名韓國瑜，當然不可能有備胎計畫。

郝龍斌還說，他不知道張顯耀說的黨內有鬼是有甚麼意思，他自己去見郭台銘時只有他倆見面，其餘他不清楚，他現在繼續和郭台銘聯繫，希望能讓郭台銘與吳敦義見面，見面日期尚未敲定。被問到如今郭台銘是否由不排斥與吳敦義見面轉為排斥時，郝龍斌表示，就他現在的了解郭台銘並不排斥與吳敦義見面。

至於郭台銘另行參選總統意願如何，郝龍斌說從國民黨的角度希望郭台銘和國民黨合作，因為團結都不一定能贏，若分裂勝選機會將變小。被問到從8月15日到如今雙方聯繫過幾次？郝龍斌表示到目前為止進度跟上次一樣，有記者指出郭台銘可能9月就要參選，這樣的進度是否來不及了？郝龍斌說慢不重要，有結果最重要。

(中時 )