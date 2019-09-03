林務局東勢林區管理處近年來為守護台灣生態保育環境，致力推動國土保育綠色網絡計畫，建構西部沿海脆弱生態系統，近期於台中市清水區1425號土砂捍止保安林發現分佈許多小花蔓澤蘭，東勢林區管理處將於108年9月7日(星期六)上午9時30分至12時，假台中市清水區鰲峰山沿鰲海路向東北向直行鄰近五股山旁辦理「齊除蔓•全民讚─108年度小花蔓澤蘭啟動日活動」。

東勢林管處指出，該地點位於清水區鰲峰山公園烤肉區北側2公里處、大楊自行車道往吳厝二街方向，為強化小花蔓澤蘭防治及移除的觀念，並鼓勵民眾實際參與防治工作；當天將舉辦「除蔓競賽」，拔蔓最多的團體，可獲得正隆股份有限公司后里分公司贊助的「蒲公英抽取式衛生紙」。

小花蔓澤蘭常藉由莖蔓攀附纏繞原生植物，遮蔽陽光，使原生植物無法行光合作用而死亡，有「植物殺手」及「綠癌」之稱，為有效防除小花蔓澤蘭入侵，花期自10月至翌年2月，每年需在開花期來臨之前，進行防治工作。

活動當天將由東勢林區管理處蕭處長崇仁帶領清水區鄉親共同除蔓護地球宣誓儀式及解說小花蔓澤蘭防治方法，另現場也有設置收購處，呼籲民眾若在居家附近發現小花蔓澤蘭蹤跡，務必連根拔起裝入塑膠袋內，送至現場以每公斤5元的價格收購小花蔓澤蘭；歡迎民眾、企業、民間團體一起加入小花蔓澤蘭防

治工作的行列，共同維護生態環境。

(中時 )