國內腸病毒大發威，疾管署公布新增5例腸病毒併發重症病例，創下今年單周最多重症病例的紀錄，攻擊年齡層從出生5個月至10歲都有，各級學校陸續開學，未來4周的威脅將會反映在停班停課的數字上。

疾管署指出，近期國內腸病毒輕症疫情持續上升，疫情仍處流行高峰期，上周腸病毒門急診就診共計1萬8452人次，較前一周上升10.7％，締造今年單周就診紀錄，尤其中南部縣市上升幅度較為明顯。

今（3）日公布新增的5例腸病毒併發重症個案，包括北部的10個月男嬰、4歲女童、10歲男童與南部的5個月女嬰、2歲男童，其中4人檢出腸病毒71型併發腦炎、1人檢出克沙奇A6型併發急性下肢無力。

5位重症病例發病日介於8月7日至8月20日，分別陸續出現發燒、嗜睡、嘔吐、心跳加速、肌抽躍、肢體無力與意識改變等症狀，因而就醫並收治住院，經過檢驗審查確診為腸病毒併發重症。

小兒科醫師陳木榮表示，家長必須注意小孩感染腸病毒重症的前兆，包括精神好不好、大量嘔吐、不自覺抖一下的肌抽躍與呼吸急促、心跳加快。

今年以來，國內累計34例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多(25例)，主要是今年國內已經累計286例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期，還好以輕症及散發病例為主。

國內腸病毒疫情持續上升，正值開學季，疾管署副署長羅一鈞表示，今年開學後將會面臨腸病毒與流感威脅，家長、老師要特別注意，因為學童間密切互動易使病毒於校園間傳播，並可能成為家庭與社區間疫情傳播的橋樑。

(中時 )