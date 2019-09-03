世界之大，無奇不有！世球上仍還有無數未被探索的地方，或許也正遭受著人們、大自然無情的破壞，或存在更多無窮的資源…。英國冒險家史提夫‧貝克蕭在Discovery頻道《史提夫探險任務》中，他將探索那些「被遺忘的世界奇景」，如最神秘的墨西哥猶加敦水底洞穴，盼提供科學家更完整的地下含水層地圖，並保護被污染的水源、發掘更多的淡水資源…。

墨西哥猶加敦半島有世界上最神秘的蜂巢狀水底洞穴網，史提夫將進入此未知世界進行探索。（Discovery頻道 提供）

世界上最神秘的蜂巢狀水底洞穴網之一的「薩塔利特」，因地形險惡、勘查難度高，至今仍未有人完全攻略！冒險家史提夫貝克蕭決定潛入水底勘查，探索是否有其他相連、從未被發現的新水底洞群。然因入口天然井為鱷魚的棲息地，進入水底洞穴前必需先經過「鱷魚守門員」的考驗，

「薩塔利特」裡是一片歷經數十萬年所形成、壯觀的巨大鐘乳石和石筍群。（Discovery頻道 提供）

進入洞穴後印入眼前的是一片漆黑，在不見光的水底洞穴中，「能見度」和「氧氣」為潛水員生存的關鍵，當洞底的淤泥被踢散，或人體製造的氣泡跑到頭頂時，皆會導致能見度在短暫的幾秒內降為0；洞穴位置在海岸附近的鹽躍層時，鹽含量的不同使人在海水與淡水交會時完全迷失方向，潛水員唯有冒死一搏，才能一探「薩塔利特」的真相。

史提夫與團隊下潛至50公尺深，周遭伸手不見五指的「薩塔利特」。（Discovery頻道 提供）

團隊下潛至50公尺深，周遭伸手不見五指的「薩塔利特」，在照明設備下映入眼簾的竟是一片歷經數十萬年所形成、壯觀的巨大鐘乳石和石筍群。而在一片漆黑的水下也發現，水底的生物皆在無光的世界中演化，像魚類已漸漸失去視力，眼盲的洞穴魚對手電筒的光照全無反應，靠的是水中的震動來得知周遭發生的一切。

在團隊最終實際勘察完後，仍未發現有可連接到其他水底洞穴的通道，這表示「薩塔利特」應該是一個完全孤立的地下穴室！Discovery頻道《史提夫探險任務》即日起每周一晚間9點首播。

壯闊的猶加敦水之洞穴-《史提夫探險任務》。（影音由Discovery頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)