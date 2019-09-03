中華男足備戰5日開踢的世足亞洲區資格賽，「台灣隊長」陳柏良等旅外好手2日也在台北與代表隊會合。恰好台北晴空萬里，氣溫接近攝氏35度，陽光強到眼睛都睜不太開，讓陳柏良直呼：「台灣比杭州還熱！」笑說想戴墨鏡練球。

其實陳柏良母隊綠城所在的杭州，夏天也是以炎熱著稱。陳柏良笑說，前陣子杭州真的熱，連隊中的外援也嚇到，「直說想回非洲避暑！」不過適應天氣是球員的工作，陳柏良更在乎的是訓練場地，畢竟2日是到人工草皮的迎風足球場操兵，但5日比賽是在天然草皮的台北田徑場。

「地主隊不能早幾天先去比賽場地練嗎？」陳柏良問說。

其實，國際足總規定正式比賽的前兩周，該場地不能舉辦任何賽事，因此中華隊不能先去北田操兵。另外，北台灣在台北世大運後新增多面人工草皮球場，反倒是合適的天然草皮球場難尋，客隊約旦抵台後也只能遷就人工草皮。

下巴留著鬍子的溫智豪笑說，很難得遇到比自己矮的假人牆，似乎有種想帶回家的衝動。（李弘斌攝）

效力於北京北體大的溫智豪與香港東方龍獅的陳浩瑋也都歸隊，兩人過去在北京同隊多年，這次下巴都留起了鬍子。陳浩瑋笑說自己是學溫智豪，溫智豪則急忙解釋，主要是前一陣子生病還發燒，沒時間好好整理儀容。

結果溫智豪上周六抱病上場，對新疆雪豹納坎還送出兩次助攻，幫助北京北體大以3比1勝出。好消息是目前他已大致痊癒，首日訓練都能跟上，最後也特訓了最拿手的自由球射門。

而上周六香港超級聯賽新球季開踢，陳浩瑋效力的東方龍獅以2比1氣走王睿隸屬的天行元朗，陳浩瑋替補上陣完成個人港超聯處女秀。談到香港最近發生反送中運動，陳浩瑋表示，抗爭的時間地點事前都有公布，民眾只要避開相關位置，對生活的衝擊還好，倒是香港的交通運輸他還在適應。

陳浩瑋繞過假人進行射門練習。（李弘斌攝）

(中時電子報)