徐乃麟陷涉嫌假賣屋真詐財風波，遭米蘭苑關係人楊強蓉、5月22記者會踢館的曹姓女子、疑似徐投資的北京公司行銷端李女，1人遭3女圍剿，今日楊、曹已赴地檢署按鈴申告，對此徐乃麟下午在華視錄《天才衝衝衝》前接受簡短訪問，一派輕鬆表示心情沒受到影響。

徐乃麟解釋在電子科技發達的年代，所有資訊都會被記錄，「我還是重申講，凡走過必留下痕跡，有做過的事情，現在絕對跑不掉，人走的直、站的正，永遠不怕，我到現在沒有怕過，我再強調一次他們全部都告過我，詐欺、背信、偉造文書、侵占、妨礙名譽都告過，107年7月全部都不起訴，隔了一年，現在這些人聯合起來，就讓他們說，他們說得越多，錯得越多、破綻越多，我可以告（誣告）的更多，我相信司法是正義的最後一個防線。」

至於今又多冒出一個李姓女子，稱是徐乃麟跟合夥人投資北京「中弘天下」公司項目的行銷端，說徐在北京投資燒了1、2億台幣都在說謊，徐笑說：「我從我哇哇落地，到我今年61歲，我沒有見過這個人。」至於被楊強蓉爆跟董vivi（董子綺）的男女關係，他依舊笑笑說：「去講，沒有關係，講一次告一次。」

(中時 )