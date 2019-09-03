位於新北市土城區金城路與中和區交界處的「同盛畜牧業場」，3年前遭環保局稽查採樣後，以臭味超標裁罰10萬元，江姓業者認為環保局以操縱檢測地點權力羅織畜牧場責任，提告抗罰。不服一審敗訴後上訴，台北高等行政法院審理認為，畜牧業場確實違反規定，判決上訴駁回，全案敗訴確定。

2016年11月26日晚間6時許，環保局人員會同科技檢驗中心人前往畜牧場附近稽查採樣，檢測結果異味汙染物濃度實測值為16，超過固定汙染源空氣汙染物周界排放標準（工業區及農業區以外地區標準值10），依違反《空氣污染防制法》開罰10萬元，並依環境教育法規定，要上環境講習課2小時。

江姓業者不服提告，主張環保局以往都在畜牧場門口檢測，也都是以農業區檢驗標準50，作為依據，但這次卻選擇人行道的馬路上檢測，雖然檢測地點離畜牧場門口約6、7公尺，卻是改以工業區及農業區以外地區標準裁罰。

業者指出，如果檢測地點檢測標準值為16，可證明該固定汙染源在農業地區可容忍標準為50，明顯沒有超過農業地區的排放標準值，環保局以操縱檢測地點的權力羅織畜牧場責任。

一審新北地院行政庭認為，環保局稽查人員採樣異味汙染物地點屬工業區及農業區以外地區，檢測結果異味汙染物濃度實測值確為16，業者本該注意周界排放異味汙染物不得逾排放標準，稽查人員開單有理，判決敗訴。江姓業者不服提起上訴，北高行認為原判決認定沒錯，判決上訴駁回，全案定讞。

(中時 )