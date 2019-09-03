蔡英文總統今接見日本東京大學「兩岸關係研究小組」松田康博教授時表示，台灣有能力且願意遵守國際經貿的高標準，期盼能加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，和日本加強合作關係，對區域經濟做出更多貢獻。

總統提到，訪賓們對台灣的情勢發展及兩岸關係議題，都有相當深入的研究，以今天會面用華語對談，就可以看出訪賓們的功力，訪賓們也常提出精闢的見解。這一次，她也很期待聽聽大家的觀察和想法。

總統認為，對台灣來說，民主自由、基本人權、法治都是最重要的價值，所以也希望跟日本以及區域其他各國，一起深化民主發展。

總統指出，台灣每年舉辦的「玉山論壇」以及「凱達格蘭論壇」等國際研討會，不論是在民主、人權、或宗教、區域戰略情勢等議題上，各國決策官員、輿論領袖及專家學者都有參與，提供了一個很重要的平台。

總統進一步說明，這3年來透過推動新南向政策，台灣也和區域國家建立了更多元、多層次的交流合作關係。此外，非常期待加入CPTPP，希望跟日本加強合作關係，對區域經濟做出更多貢獻。台灣有能力，而且也願意遵守國際經貿的高標準，也希望訪賓能提供寶貴的意見。

最後，總統說，訪賓們就是台日友好關係的最佳證明，每一次的交流，都更增進雙方的了解和情誼。

(中時 )