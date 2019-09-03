安宰賢最近為新劇練壯。（圖／翻攝自aagbanjh IG）

「韓版杉菜」具惠善和小兩歲「千頌伊弟弟」安宰賢3年婚姻近日亮起紅燈，昨(2日)具惠善透過律師表示明年準備重返大學念書，部分媒體解讀為引退。今具惠善律師再受訪，澄清具惠善因目前和安宰賢公司有合約問題，不得已才須「暫時」停止演藝活動，也強調具惠善至今沒離婚念頭，也不想和安宰賢打離婚訴訟。

具惠善上月發文驚曝與安宰賢婚變，透露丈夫「只是很短暫的愛過她」，又說老公因倦怠期想離婚，自己則想守護家庭，並爆料安宰賢嫌棄她乳頭不性感，而安宰賢這方揚言要公開對話紀錄，至今尚未公布，昨具惠善律師宣布：「散文集的發行將是具惠善在演藝圈的最後活動」，證實具惠善接下來將回歸學生身分，回成均館大學修讀藝術學部影像學系念書。

具惠善律師今受訪表示：「（具惠善）依然沒有和安宰賢離婚的意向，具惠善不願意離婚，因此也沒有提起過訴訟」，雖和安宰賢在檯面上撕破臉，但仍沒打算分開，而安宰賢這邊的決定她不清楚。此外，安宰賢近日仍忙趕拍新劇《有缺陷的人們》，最近有民眾在江南區偶遇該劇組拍攝，目擊人士透露，或許是角色需要，安宰賢的體型比之前壯碩不少，和過去瘦高身形不同，差點認不出來。

(中時電子報)