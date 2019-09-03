今天是九三軍人節，國民黨在全台各縣市同步舉辦向軍人致敬的活動，其中光是台北市，就有上百位長者無懼盛夏毒日，親自上街到場，表達對軍人保家衛國的敬意。

一位曾在軍中服務40年的國民黨黃復興黨部高階資深幹部指出，黃復興黨部由退伍軍人組成，今天光是黃復興黨部的台北分黨部黃國樑黨部就有大約有三百人到場，向現役軍人致敬，也希望如今的國軍能繼續捍衛中華民國與中華民國憲法，並且反對台獨。

大量國民黨籍民代與政治人物也到場向軍人表達敬意，前台北市副市長李永萍指出，她的父親曾是戰鬥機飛行員，到大陸出任務時被飛彈打中油箱，九死一生才飛回台灣。民進黨執政表面上沒去除中華民國國號，教科書卻不採用中華民國史觀，等到未來孩子長大時 如何延續中華民國認同？不能漠視這樣的問題，請大家全力讓韓國瑜當選總統。

八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷則說，我們都是中國人，今天是八百壯士連續第三年在全國各縣市舉辦軍人節活動，今年和國民黨一起舉辦。抗戰勝利不只軍人犧牲，包括民眾甚至包括台灣民眾對日本的抗爭，所以軍人節是所有國民最重要的節日，他呼籲下架民進黨和蔡英文。

國民黨籍立委蔣萬安指出去年民進黨副祕書長徐佳青竟聲稱823是共產黨跟國民黨打仗，不是跟民進黨打。國民黨籍立委林奕華也質疑，如今歷史教科書完全媚日，談台灣主權未定論用了兩頁，談八二三砲戰才兩行，民進黨政府還好意思宣稱重視軍人嗎？

韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維也代表韓國瑜出席活動，籲請大家讓韓國瑜贏得總統大選。

(中時 )