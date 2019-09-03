味全龍隊第一屆「go beauties 小龍女」海選起跑，由舞蹈老師KIMIKO擔任評審長。(味全龍提供)

正在斗六棒球場訓練基地備戰中華職棒新球季的味全龍隊，球團為了迎接年底規劃的國際交流賽事以及中職冬季聯盟、重啟百萬龍迷當年的震撼應援，宣布將於9月9日正式展開第一屆啦啦隊選拔，打造味全龍全新啦啦隊「go beauties 小龍女」。

首屆go beauties小龍女選拔於9月9日到30日進行第一階段海選，以行動短影音平台TikTok作為票選工具，平台內將以hashtag challenge及粉絲人數為主要計分方式，10月10日由評審團面試挑選24人進入第二階段選拔賽，這24位要在味全龍國際邀請賽展現舞藝，並由現場觀眾投票，11月13日公布10位準啦啦隊名單，並展開訓練。

「go beauties小龍女」選拔賽的詳細規則，今天起同步於味全龍隊臉書、IG、與Youtube官方頻道、go票亮、TikTok、初樂直播等平台同時發布，即刻起展開報名，啦啦隊徵選運用如此多的社群與新媒體工具，領隊吳德威強調，球隊精神「Dare to Innovate ! 創新，沒在怕的！」也盼望全國18歲以上、多才多藝、有志於職棒事業、內外兼修的女孩們踴躍報名，用創新活力一起來打造味全龍隊的美麗新亮點。

(中時電子報)