感覺膝蓋卡卡嗎？可能是退化性關節炎找上身！台中65歲王姓男子因年輕時從事倉儲工作、必須久站，且放假有空就參加路跑活動，日前感覺膝蓋內側反覆疼痛，就醫檢查發現是退化性關節炎，經建議透過客製化鞋墊治療、藉以分散膝蓋與足底受力，不適感大幅降低。

亞洲大學附屬醫院復健部部長周立偉指出，王姓男子因工作關係，經常連續站立達3小時，一天下來的站立時數超過10小時，還必須反覆蹲下、站起清點貨物，又無適當訓練自己的肌力、導致下肢肌力不足，長期下來，X光檢查發現他膝內側關節空間有狹窄情況，應定期復健。

周立偉表示，退化性關節炎可分為原發性或次發性，原發性者多是老化引發，次發性的致病原因則包括受傷、代謝性疾病導致關節軟骨受破壞，但隨著飲食西化、工作形態轉變，退化性關節炎患者有年輕化趨勢，像是空姐、櫃姐等需久站者都容易出現受力不均造成的膝蓋軟骨磨損而引發膝疼痛。

經醫療團隊評估後，建議王男穿著客製化鞋墊協助治療，職能治療師施益湋說，透過復健科醫師與治療師測量足底壓力及矯正足型，為患者量身打造足墊、藉以輔助足底筋膜與肌肉拉利，減緩關節內側受力，王男穿上足墊後及感覺不適感降低，2個月後痠痛、小腿抽筋情況都獲改善。

(中時 )