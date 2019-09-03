另有一位網友秀出8888元的劃撥單。(韓國瑜鐵粉後援會)

高雄市長韓國瑜近來一直傳出民調低迷，甚至爆出國民黨要「換瑜」的傳聞，但韓粉並不甩外界民調，除了熱烈期待9/8三重造勢活動站出來外，各大韓粉社團最近都忙著貼捐款圖。原來，韓國瑜總統選舉政治獻金專戶日前公布，韓粉都忙著送「軍糧」給韓國瑜。

韓國瑜總統選舉政治獻金專戶日前公布後，接連有韓粉在臉書曬出劃撥單。有網友在「韓家軍」貼出一張捐款3萬元的劃撥單，並說「#今天最重要的事就是送軍糧給韓國瑜主帥#唯一支持廉能真誠的韓國瑜，#韓家軍兄弟姊妹們站出來展現我們的實力。」有網友在底下也秀出一張6666元的劃撥單說，大家一起努力。

另有一位網友在「韓國瑜鐵粉後援會」秀出8888元的劃撥單說，「生平沒有偏財運，發票中獎不曾超過200元，最近兌獎竟然中了4,400，想想不如再加一些些，捐給韓市長，只要他當選，庶民一定發大財，中華民國88888888.....！」

一位張姓網友則在「韓家軍-新生」貼出5000元的劃撥單說「昨天郵局人多，今天早上趕快去劃撥，金額不多後續再慢慢捐，請大家有錢出錢有力出力，為明年大選保衛中華民國這一戰盡一份力。」其他人在底下留言「大家一起來給韓國瑜足夠軍糧讓他無後顧之憂打贏總統大選，其他謠言都不聽，只有正面積極的幫韓國瑜。」

(中時電子報)