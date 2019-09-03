台中市「整合住宅補貼資源實施方案」申請8月底受理截止，市府住宅發展工程處今年首創在台中州廳試辦「舊戶免填寫申請書」的便民服務，搭配快速收件箱及線上申請等措施，有效紓解排隊人潮，獲得市民好評，統計至2日，今年總收件數已達1萬2643件，較去年增近2000件，申請量再創新高。

住宅處表示，「整合住宅補貼資源實施方案」8月30日截止收件，統計今年總收件數達1萬2643件，其中，房屋租金補貼1萬0941件、自購住宅貸款利息補貼1593件、修繕住宅貸款利息補貼109件，申請量再創新高，貼心便民措施，採舊戶免填申請書措施服務累計1835戶。

住宅處提醒，若有民眾未及於住宅補貼期間提出申請，或基本資格條件不符合者，自9月2日起至27日止，配合營建署辦理「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，補貼對象為20歲到40歲的單身青年，及新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭，預計可嘉惠1460戶單身青年及1518戶新婚與育兒家庭，單身青年每月最高租金補貼3200元、新婚及婚育家庭每月最高補貼4000元。

(中時 )