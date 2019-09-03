副市長沈慧虹（中）指城隍廟周邊環境改善工程，將打造安全的步行環境。（羅浚濱攝）

市府爭取中央4.4億元打造步行城市，陸續改善東門圓環處等處人行步道，辦理「城隍廟周邊環境改善工程」3日開工，將拆除三角廣場老舊墩座，整平紅磚廣場與夜間景觀池，讓城隍廟周邊擁有舒適空間與視野，預計明年3月完工開放。

新竹城隍廟位在市中心，廟內有各種傳統美食，每天上香和吃美食的民眾絡繹不絕，廟口三角廣場都停滿機車，交通和停車動線很混亂壅擠，行人都在汽機車交雜間通行。

副市長沈慧虹在主持開工時指出，城隍廟廣場是市府「步行城市計畫」的重點之一，除改造廟埕空間，也期待藉優質的公共建設，重新活絡舊城區商圈，打造安全的步行環境。

沈慧虹希望藉這次1700萬元的工程，降低民眾對私人載具的使用與依賴，使道路更為「行人友善」，讓弱勢族群及身障者有良好無障礙設施可用，能舒適在舊城區散步到城隍廟埕廣場欣賞各種民俗表演。

建築師潘一如表示，這次改善工程規畫平整無高低差的紅磚人行廣場，四周加設降雨排水系統，內建噴霧及照明，結合九如鯉魚「魚躍龍門」風水意像，建設龍鯉廣場夜間景觀池，讓乾枯的龍鯉像變回湧泉。

此外，配合北門街拱門騎樓結構和城隍廟主殿的高度，在北門街側植樹，讓城隍廟廣場成為一個安全、舒適、無障礙、兼具美學的文化與觀光景點。

(中時 )