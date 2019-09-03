台鐵北湖站車線掉落 東西雙向暫時不通 15:022019/09/03 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵示意圖。（報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵北湖站發生南北端電弓集降下(歪斜)、電車線斷落。（圖/台鐵提供） 交通部台鐵局指出，2203列次於今日下午2點19分晚1分到北湖站，發生南北端電弓集降下（歪斜）（EP709），下午2點38分北湖站北端OS區間東線電車線斷落影響西線，已通報電力段處理，目前東西線雙線暫時不通，即時起成立局本部一級應變小組。 (中時 ) #北湖 #台鐵局 #交通部 #東西線 #電車線 也許您會感興趣 推薦閱讀 交通部祭3計畫 搶救觀光 04:102019/08/30 生活新聞 桃捷綠線延伸中壢段 二年完成綜合規畫核定 17:402019/08/30 財經 捷運綠線延伸中壢可行性研究 交通部審查通過 18:152019/08/30 政治 台灣旅宿網訂房平台上線 全國大飯店推超值住房 03:002019/08/31 財經 中寮環鄉道路 明年9月動工 04:102019/09/01 地方新聞 無視非法業者猖獗 交通部挨轟「說一套做一套」 23:122019/09/01 生活 計程車升級2.0計畫 建立評鑑淘汰不適任司機 17:192019/09/02 生活 計程車汰舊換新補助供不應求 2年補貼1.2萬輛 17:152019/09/02 財經 新增港澳地區 重點國際航班免收降落費 04:102019/09/03 財經要聞 桃園松山以外機場 將免收降落費 04:102019/09/03 生活新聞 生活熱門新聞 劍魚颱風打轉後北上 彭啟明：想到這怪颱 - 生活 彭啟明：颱風「玲玲」位置很尷尬 - 生活 玲玲恐變中颱 氣象局曝2觀察重點 - 生活 自助餐菜變少？專家曝台灣極大怪象 - 生活 掉到一毛不剩 33歲無毛女中醫治療救回毛囊 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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