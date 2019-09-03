台鐵北湖站發生南北端電弓集降下(歪斜)、電車線斷落。（圖/台鐵提供）

交通部台鐵局指出，2203列次於今日下午2點19分晚1分到北湖站，發生南北端電弓集降下（歪斜）（EP709），下午2點38分北湖站北端OS區間東線電車線斷落影響西線，已通報電力段處理，目前東西線雙線暫時不通，即時起成立局本部一級應變小組。

(中時 )