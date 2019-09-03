市長林智堅（右）由翟九麵店老板翟保融（左）指導把蔥一律切成5公分長。（羅浚濱攝）

市長林智堅（右）和翟九麵店老板翟保融（左）在將軍村食物森林採收蔥。（羅浚濱攝）

新竹市第2座食物森林，3日在將軍村成立，梧桐基金會現場招募到22名志工做「城市農夫」，市長林智堅親自採收作物體驗農夫樂，指第3座食物森林將設在動物園，盼更多長輩參與栽種，用「逛菜園取代逛醫院」呷百二。

林智堅介紹食物森林

將軍村食物森林場域有600坪，園內種有檸檬香茅、紫蘇、化石草、薑黃、地瓜葉、馬齒莧、地瓜等超過60種植物，是與歷史建築共生的食物森林。

林智堅表示，食物森林可達到3大成效，首先是透過市民栽種創造愛地球的有機環境，其次是推廣食農教育，讓下一代知道食物如何從土地到餐桌，再則讓長輩用「逛花園取代逛醫院」，投入做志工，每天忙上忙下流汗，身體越來越健康，是最天然的長照服務。

林智堅隨後和翟九麵食館老闆翟保融等人，一起採摘食物森林內的蔥和香草植物，林智堅並由翟保融指導把蔥一律切成5公分長，做為牛肉麵的佐料食材。

林智堅感謝翟九麵店、拾米豐瓶與厚實聚落加入，形成互助合作生活圈，延續「分享共好」的眷村文化，並透露全台唯一在動物園裡的食物森林，將在年底啟用。

環保局長江盛任表示，食物森林是新竹市很重要的環境教育推廣場域，盼民眾在照顧植物和學習趣味環境課程的同時，提升環境素養。有意加入將軍村食物森林志工的民眾，歡迎至梧桐基金會網站了解詳情。

(中時 )