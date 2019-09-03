真的是虎落平陽被犬欺！素有「神童」之稱的終極格鬥冠軍賽（UFC）傳奇人物、前輕量級冠軍潘尼（B.J. Penn）今年在UFC賽事已吞下7連敗，沒想到賽運不佳的他，最新一敗竟然是在夏威夷街頭上勸架，慘遭路人連毆兩拳，當場倒地。

素有「神童」之稱的終極格鬥冠軍賽（UFC）傳奇人物、前輕量級冠軍潘尼在夏威夷街頭上勸架，慘遭路人連毆兩拳，當場倒地。

據美國八卦雜誌TMZ報導，潘尼在夏威夷大島上的一家餐廳附近，因友人與路人發生爭執而捲入這場糾紛，原本打算勸架的他，竟反遭路人左右兩拳毆打在臉上，當場倒地。不過，另一支影片顯示潘尼翻身再起，並將該男壓在馬路上痛毆，不過不清楚詳細過程。。

另一支影片顯示潘尼翻身再起，並將該男壓在馬路上痛毆，不過不清楚詳細過程。

這也是今年六月後在夏威夷當地一家夜店捲入衝突後，這名UFC前冠軍捲入糾紛。報導指出，目前未知這場糾紛起因為何，但當地執法人員表示潘尼並未因此受逮捕或被告。

現齡40歲的潘尼是混合武術家和巴西柔術家，自2001年投入UFC賽事，開始綜合格鬥職業生涯，2008年曾獲得輕量級冠軍腰帶並連續衛冕3次，但自隔年跨級挑戰UFC次中量級前冠軍聖皮埃爾（Georges St-Pierre）後失利，近年在UFC賽事連連吞敗，不僅吞下7連敗，沒想到竟慘遭路人意外擊倒在地。

報導指出，潘尼報導指出，潘尼因曾勝過MMA歷史上最偉大的戰士之一麥特·休斯（Matt Hughes），以及前MMA選手麥特·塞拉（Matt Serra）後，讓他進入UFC名人堂。但近期比賽失利連連的他，接下來一場與冷茨（Nik Lentz）的賽事後，外傳這將是他職業生涯中最後一場比賽。

(中時電子報)