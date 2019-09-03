藍揭「帝王條款」批李瑞倉操刀 濫用氣爆善款

許淑華臉書。（摘自許淑華臉書）

韓國瑜競選總部日前質疑前高雄市長陳菊市府「濫用善款、糟蹋善心」，韓競辦今天再列舉善款使用項目，發現善款竟成為高官出國旅遊考察、協助民進黨籍縣市首長候選人的資金。對此，國民黨立委許淑華痛批，善款遭到如此濫用，要全國人民情何以堪！更要陳菊說清楚講明白！

許淑華於臉書發文表示，高雄氣爆善款遭挪用，除了陳菊放任前高雄市政府秘書長李瑞倉隻手遮天，將善款變為高雄市府小金庫外，更成為高官出國旅遊考察、協助民進黨籍縣市首長候選人的資金。今日她與國民黨黨團總召曾銘宗、立法委員陳宜民、高雄市議員陳麗娜、高雄市議員李雅靜共同召開記者會，揭露善款遭挪用的項目。

許淑華更指出，依照《災害防救法》規定氣爆善款之使用，需為「災民救助直接有關之事項」，然李瑞倉卻大筆一揮將「高雄市政府八一石化氣爆事件民間捐款專戶設置管理及運用作業要點」加入「其他經本委員會審核通過之必要費用」，等同於將相關善款作為高雄市府的小金庫，且此次修改未經過市政府法制局審查，故李瑞倉已違反「高雄市法制作業準則」。

今日公布的善款使用項目，許淑華發現，其中不乏使用於購買電腦、影印紙、隨身碟、照相機、碎紙機…等行政辦公用品，更甚者還有用來繳交單位局處的電話費、購買媒體通路。且經調查部分善款更用來支應觀光局等相關活動，如愛河光雕燈光秀350萬、邀請觀光旅遊踩線團動用善款250萬、觀光推展日文網站建置289萬、到泰國觀光市場行銷花善款100萬。之後又挪用150萬善款招待包括屏東縣觀光局、觀光協會，以及旅遊業者、伴手禮業者等30人前往大阪進行為期四天旅遊，尚有公告補助「台中花博賞花趣」。如此荒腔走板的善款使用項目，難以令人接受。

許淑華痛心，反觀受災戶為了因為市政府失職而蒙受的損失，尚須跟市政府進行訴訟，更甚者訴訟費用竟然以善款支應，敗訴之後受災戶後續所獲得的補償不如預期。在前朝從市長到各局處官員杯觥交錯之際，這些受災戶的心聲他們是否又有聽進去?社會各界的善款遭到如此濫用，要全國人民情何以堪！

(中時電子報)