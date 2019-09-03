高雄網美麵包店「鴻記」，在中秋節期間推出「菠羅蛋黃酥」。（柯宗緯攝）

高雄網美麵包店「鴻記」，在中秋節期間推出「菠羅蛋黃酥」。（柯宗緯攝）

高雄網美麵包店「鴻記」，在中秋節期間推出「菠羅蛋黃酥」。（柯宗緯攝）

高雄人氣網美麵包店「鴻記」，今年中秋節期間限定推出「菠羅蛋黃酥」，口感外酥內軟，可一次嘗到波蘿麵包及蛋黃酥，選用日本進口麵粉成本貴了3倍，內餡包裹1顆師傅精挑細選的鹹鴨蛋黃，及低糖芋泥餡，符合現代人的口味。

店長周欣怡表示，今年3月開設「江鳥言己麥面包店」，店名特別把「鴻記麵」單字拆開來唸，店內設有吐司網美牆，經由部落客推波助瀾，人氣翻漲，吸引年輕人到此打卡；另擺設烤箱、電鍋、烤麵包機，消費者可自助使用，當場吃到熱騰騰的麵包。

中秋節期間，店家突發奇想做出與眾不同的「菠羅蛋黃酥」，麵粉嚴選日本「鳥越製粉」品牌，光成本就高出一般麵包店3倍，可提升麵包細緻口感。

菠蘿外皮酥脆可口，內部更是講究，芋頭泥餡料特別減糖，並選用新鮮鹹蛋黃，一口咬下香氣在舌尖蔓延開來。店家也提醒，「菠羅蛋黃酥」因包裝可能會軟化，失去原本口感，建議消費者吃之前，可以先放入烤箱，以170度高溫烘烤10分鐘。

月餅皆為客製化，除「菠羅蛋黃酥」外，也有一般蛋黃酥，內餡則為烏豆沙及鹹鴨蛋。蛋黃酥為期間限定推出，即起賣到中秋節9月13日，禮盒可以任意搭配，買五顆送一顆活動。

店名：鴻記麵包店（江鳥言己麥面包店）

地址：高雄市前鎮區一心二路83號

電話：（07）5367577

營業時間：下午1點至下午10點（無特別公休日）

售價：菠羅蛋黃酥1個50元（買五送一）

(中時 )