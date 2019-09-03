藍女在網路造謠抹黑國民黨，遭國民黨提告。(摘自藍阿姨臉書)

號稱「生活理亂專家」的網紅「藍阿姨」，在網路上造謠攻擊國民黨，國民黨搜集證據後正式向藍女提告。刑事局3日通知藍女到案說明，藍女卻扯「不要孩子受傷，支持香港，捍衛台灣，撤銷和平協議，台灣人站出來」，否認毀謗。警方訊後，將全案依妨害名譽罪嫌移送法辦。

國民黨文傳會代理主委程美華表示，藍女製作的影片內容從頭到尾全是污衊造謠，除了誣指「國民黨利用買票將立委過半，簽和平協議引中共入台灣」等荒唐內容，甚至還有呼籲人民「用盡一切手段消滅國民黨」，「不是選舉而是戰爭」等涉及煽動暴力、恐嚇等內容，炒作仇恨、撕裂社會，充滿惡意。

程美華上月23日向刑事局報案，並呼籲警方能比照民進黨政府最近查察所謂「假消息」的用心，全力偵辦找出源頭。

刑事局3日通知藍女到案說明，藍女承認製作影片，但辯稱只是單純表達個人想法，並非想毀謗國民黨，希望讓台灣人都覺醒。藍女在偵訊過後，還掛著「不要孩子受傷，支持香港，捍衛台灣，撤銷和平協議，台灣人站出來」的標語，站在刑事局門口開臉書直播發表聲明。

(中時 )