新北市政府文化局聯合十三行博物館推出以「語音式雲端情人」帶領民眾實地走訪八里景點。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

為帶動八里文創觀光，新北市政府文化局聯合十三行博物館推出以「語音式雲端情人」帶領民眾實地走訪八里景點，體驗不一樣的行動藝術。館長陳春蘭表示，新推出的「遙感劇場」是打造天然舞台，聽眾就是演員，在聲音旅伴指令下如同尋寶遊戲般探索八里。

館長陳春蘭表示，遙感劇場打造民眾「天然舞台」，是結合環境劇場及參與式藝術的大型沉浸式體驗，在聲音旅伴指令人人就是演員，就像尋寶遊戲般探索1800年前的十三行文化，見證八里地方歲月更迭。

陳春蘭補充，十三行博物館是與知名藝術團體「明日和合製作所」此次打造全新互動式「八里遙感劇場」，共有6段聲音演出，觀眾可於60分鐘跟著語音導覽指引，以步行、騎單車等方式，逛遍八里境內各遺址、大營公廟、挖仔尾聚落等景點，即日起線上報名，誠摯邀請民眾跟著「雲端情人」，展開一段虛實交錯的旅程。

新北市政府文化局聯合各場館，響應一年一度的全國古蹟日，於9月起推出系列活動，以新美學等理念創造嶄新的文化推廣活動，引領民眾認識新北市文化資產的多重風貌。

(中時 )