蔡姓男子與陳姓少年合開應召站，在網路引誘少女賣淫，宣稱可獲IPHONE手機等獎勵、月入數十萬元，兩人以性交易要「定價錢」為藉口，各要求15歲「貝貝」及13歲「寶寶」兩少女「試車」，而發生性行為，應召站經營未滿月被警查獲。台中地院依違反兒少性剝削防制條例判處蔡男8年、併科罰金新台幣7萬元；陳姓少年移送少年法庭審理。

判決書指出，綽號「無尾熊」的25歲蔡男，在2017年6、7月間透過網路認識16歲少年「凱凱」，蔡男在中市西屯區承租套房，兩人合作以套房為據點，成立應召站。

蔡男指示「凱凱」，在社群網站及網路等管道，宣稱可獲贈IPHONE7型手機、TR80相機及月入10萬元至40萬元不等，引誘少女從事性交易；並在交友網站招攬男客，與男客議定性交易價格、時地等細節。

應召站在2017年8月間招募到15歲少女「貝貝」，蔡男與「凱凱」開車到彰化將「貝貝」載到套房，並以不「試車」無法「定價格」為藉口，教唆「凱凱」與「貝貝」發生性行為。

事後，「貝貝」不想繼續賣淫，「凱凱」就指稱「台中警察跟我們公司關係很好」，並恫嚇她說，不做沒關係，公司會對妳怎樣不知道，很多小姐就是這樣被抓回來，只是看要不要處理，脅迫「貝貝」繼續賣淫。事後，蔡男及「凱凱」媒介「貝貝」從事5次性交易，「貝貝」向男客收取款項後，全都轉交給「凱凱」，未分到分文。

「凱凱」在2017年8月間在網路認識13歲少女「寶寶」，以賣淫1個月就可選IPHONE7型手機或TR80相機當獎勵，「寶寶」同意後，蔡男及「凱凱」兩人將「寶寶」接到中市，蔡男並以「試車」、「定價錢」為由，要求與「寶寶」發生性行為。

蔡男在2017年8月間指示女子「米嘻」，通知「寶寶」到中市西屯區某家超商前，等候男客，因男客並未現身而未果。警方當天晚間在應召站查獲「貝貝」與男客從事性交易，並循線查獲「寶寶」。

(中時 )