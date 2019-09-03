國民黨對於抹黑造謠不再忍讓，直接提告。（國民黨提供）

國民黨面對外界各種謠言抹黑，決定以訟止謗，日前起底製造並流傳抹黑國民黨的影片，來源是號稱「生活理亂專家」的網紅「藍阿姨」。國民黨指該位名為「藍麗珠」的「藍阿姨」是綠營支持者，在網路上造謠攻擊國民黨，因此於8月23日帶著相關證據，向刑事局提告，，刑事局偵九隊今天已完成偵訊，該涉案人坦承製作該影片，並於網路散布，偵九隊已將全案移送台北地檢署。

國民黨文傳會主委程美華表示，該影片內容從頭到尾全是污衊造謠，除了誣指「國民黨利用買票將立委過半，簽和平協議引中共入台灣」等荒唐內容，甚至還有呼籲人民「用盡一切手段消滅國民黨」，「不是選舉而是戰爭」等涉及煽動暴力、恐嚇等內容，炒作仇恨、撕裂社會，充滿惡意。

國民黨強調，該影片內容嚴重煽動仇恨與恐怖氣氛，顯然涉及誹謗等違法之處，國民黨除了8月23日向刑事局報案，呼籲警能比照民進黨政府近日查察所謂「假消息」的用心，全力偵辦找出源頭，另與律師研究後，也擬對製作、散佈不實文宣者提告，請民眾及媒體勿再行轉載，避免觸法。

程美華指出，這次提告主要是有人在line上轉傳一則抹黑國民黨的影片，內容抹黑國民黨買票、和平協議引中共入台等不實言論，上網搜尋後懷疑源頭是來自臉書名稱「藍麗珠」的人，藍同時也在網路上自稱「理亂達人」，會在臉書上開直播發表親綠言論，勸投蔡英文總統等等。

國民黨也反批民進黨，千萬不要用沒有道德、沒有品味的方式汙衊國民黨。當前會引來中共侵襲台灣的是台獨主張，民進黨政府從未放棄過操弄台獨議題，處處打出恐中牌恐嚇民眾，提升兩岸敵對意識，只會造成兩岸關係緊張，進而影響民眾生計。

(中時 )