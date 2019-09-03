史上第二強大西洋颶風多利安（Dorian）當地時間1日晚間登陸大巴哈馬島（Grand Bahama Island），至今持續在巴哈馬群島附近逗留，狂風暴雨造成嚴重淹水、路樹、電線桿倒塌，官方證實，風雨已造成5人死亡、21人受傷，另當地有報導指，居民目擊屍體在水上漂，當局表示目前風雨仍大，尚無法證實消息是否屬實。

多利安狂襲巴哈馬群島。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，怪獸颶風多利安自周日晚間登陸大巴哈馬島以來，至今持續滯留附近群島，居民壟罩在狂風暴雨中已超過24小時，災情也陸續傳出，巴哈馬總理米尼斯（Hubert Minnis）周一證實，受颶風重創最深的阿巴科群島（Abaco Islands）已有5人死亡，另有21人受傷。米尼斯說，多利安在巴哈馬造成的災情「史無前例」，「我們現在正在經歷歷史性悲劇。」

另外當地傳出有居民目擊「屍體漂在洪水中」的消息，目前該說法仍未獲證實。當地議員韓菲爾德（Darren Henfield）說，「有接到傷亡通報，有接到看到屍體的消息，但除非我們到現場查看，否則無法證實消息是否屬實。」

多利安周日以5級颶風之姿登陸大巴哈馬島，期間最大風速高達每小時225英里（約每小時362公里），夾帶雨量高達762毫米，13,000棟民房遭到破壞，狂風吹倒路樹、電線桿，房屋屋頂也被吹走，至周一上午，大巴哈馬群島淹水約1.5公尺高。

島上汪洋一片，無法分辨海洋與陸地交界，根據居民上傳的畫面，風雨大時，洪水甚至淹上2層樓高住家。阿巴科群島上一名8歲男童就是在與家人逃往收容所避難途中溺斃。另有居民在風雨中不慎墜入洪水中，幸好最後奮力游上岸，幸免於難。

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Hurricane Dorian

Trapped in second floor,

no where to go. — 2HELLWithEVIL (@2hellwevil) September 3, 2019

多利安狂襲巴哈馬群島，狂方暴雨在當地大淹水，居民不慎落水，幸好撿回一命。

目前多利安威力已從5級颶風降至4級，不過他移動緩慢，以每小時僅1英里（約每小時1.6公里）的龜速向西前進，預計多利安今晚將靠近佛羅里達州。

颶風多利安在巴哈馬群島造成嚴重災情。（圖／路透社）

颶風多利安在巴哈馬群島造成嚴重災情。（圖／路透社）

(中時電子報)