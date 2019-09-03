梁舒涵以《女兵日記》可愛仙姑「素娥」一角入圍金鐘獎新演員獎，她入行前經常擔任攝影師爸爸的助理，跑遍「三金」頒獎典禮及天王天后演唱會，3日受訪時她忍不住泛淚表示，以前常看爸爸辛苦幫別人拍照，爸爸很用心幫別人留下最美的樣子，她曾許願有一天自己也能走上頒獎典禮紅毯，那不僅代表自己在工作上有所成就，也能讓爸爸幫她留下最美的樣子。沒想到這個小心願這麼快就可能成真了。

她說，真的滿希望有機會可以讓爸爸拍下紅毯上的她，「之前覺得爸爸拍我都拍得太寫實，很希望他把我拍美一點，但他總是把我最自然的樣子都拍出來，拍出來比較村姑，或是開懷大笑的男子漢！人家也想要拍得很有仙氣，想要往那方向構圖啊！但爸爸實在太了解我了」。

梁舒涵去年初為拍《女兵》，為了角色需求，加上狂吃宵夜、完全不忌口，半年胖了9公斤，一頭浪漫長髮更為戲剪短成小瓜呆頭，完全變了一個人後，也把桃花斷光光，自嘲一年半以來都「乏人問津」。她透露去年也常被爸爸嫌屁股大、腿太粗，穿短褲會被提醒「不好看」、勸她不要老是穿平底鞋看起來腿短。但這幾個月她積極健身運動，體重從全盛時期57瘦回50公斤左右，爸爸最近有默默稱讚她「比較緊實一點」。

梁舒涵。（TVBS提供）

對於入圍，她覺得這一切來得太突然，當天手機收到一堆簡訊，她一度以為發生什麼嚴重的事，後來發現都是祝賀、恭喜，愣了3秒，瞬間覺得好不真實，在街上大哭。至今也還沒跟家人聊過這件事，可能當晚她回家時，家人好像心情已趨於平靜，爸爸有跟她說恭喜，媽媽則提醒「那妳應該再瘦一點，穿禮服比較好看」。

她說，從報導中看到評審主席瞿友寧導演受訪時有提到，不是長壽劇評審就不看，長壽劇演到最後很容易公式化，演員演法會有疲倦感，但他仍鼓勵「劇種不是演員可以選擇，但演得好不好、有沒有盡全力演出是演員可以選擇」，「雖然我對於得獎與否很平常心，但我可以自豪地說，我對素娥這角色問心無愧，，我真的用盡全力在準備這角色！」

(中時 )