萬人泳渡過後，志工動員清理垃圾。（廖志晃攝）

日月潭萬人泳渡過後，日月潭國家風景區管理處與雲品溫泉酒店，邀集民間團體，在伊達邵碼頭聯合淨潭，同時出動5部水上電動腳踏車，清除潭面飄浮的垃圾，讓日月潭恢復原本秀色。

日管處長洪維新表示，永續旅遊必須達到生態保育、經濟效益發展與文化尊重，因此，在數萬人湧入的萬人泳渡過後，舉辦淨潭活動。

參與日月潭聯合淨潭的單位，包括萬人泳渡的泳客、南投縣政府、台電、魚池鄉環保志工、伊達邵國小、遊艇公會及日月潭區漁會等200多人共襄盛舉。

洪維新表示，日管處的成立起因於921大地震，地震至今20周年，未來的日月潭如何永續經營，更需要民間力量與政府一同努力，日管處將持續秉持觀光推展的使命，為日月潭盡最大的力量。

日月潭畔的雲品酒店以「友善環境，永續經營」為目標，並在飯店內落實環保行動，即日起以環保水瓶取代1次性的塑膠水瓶，並將於2020年聯合集團旗下各家飯店，不主動提供1次性使用備品，以實際行動減少垃圾量。

(中時 )