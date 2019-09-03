黃之鋒等3人拜會時代力量立法院黨團 16:202019/09/03 中時 姚志平 、 季志翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港眾志秘書長黃之鋒（右三起）、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉3日拜會時代力量立委黃國昌（右起）、黨主席徐永明。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港眾志秘書長黃之鋒（右起）、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉3日拜會時代力量立法院黨團，並發表3點聲明。（姚志平攝） 香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉3日拜會時代力量立委黃國昌、黨主席徐永明，聆聽台灣不同政黨立委的想法跟意見，並希望對香港有更多的支持與實質上的幫助 (中時 ) #香港眾志 #時代力量 #黃之鋒 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃之鋒被捕馬國網友叫好 學者：中共洗腦異己 13:382019/08/31 國際 港民示威崇光百貨外設路障 黃之鋒受訪 15:202019/08/31 兩岸 港警大搜捕 黃之鋒周庭獲准保釋 04:102019/08/31 兩岸要聞 黃之鋒若獲釋離港 林佳龍：歡迎來台演講 22:482019/08/31 政治 環球網誤報抓獲黃之鋒 黃臉書：「這個人不是我」 00:202019/09/01 兩岸 陸媒環時烏龍報導黃之鋒被捕 總編道歉了 12:182019/09/01 兩岸 黃之鋒明來台 拜會民進黨、時代力量 19:522019/09/02 政治 黃之鋒訪台前夕 環時重批：新生代漢奸 09:132019/09/03 兩岸 黃之鋒訪台尋支持 盼今天台灣、明天香港 11:202019/09/03 政治 黃之鋒抵台 網怒吼：快滾回香港！ 12:262019/09/03 政治 政治熱門新聞 黃之鋒抵台 網怒吼：快滾回香港！ - 政治 黃暐瀚揭殘酷事實？小英勝率比韓高 - 政治 韓國瑜回應「換瑜」 趙少康激動拍桌說... - 政治 挺韓國瑜態度曖昧！他砲轟這兩人「基層看了都討厭」 - 政治 驚!最新媒體民調 蔡英文支持度再攀升達49％ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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