香港眾志秘書長黃之鋒（右起）、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉3日拜會時代力量立法院黨團，並發表3點聲明。（姚志平攝）

香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉3日拜會時代力量立委黃國昌、黨主席徐永明，聆聽台灣不同政黨立委的想法跟意見，並希望對香港有更多的支持與實質上的幫助

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