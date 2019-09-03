國泰醫院麻疹群聚另起一波感染，疾病管制署今（3）日公布國內新增1例20多歲女性麻疹確定病例，個案是國泰醫院急診醫師，使得國泰醫院的麻疹群聚已達10人，而且新增案成為此波感染的第1位個案。

今天新增個案是8月17日公布的國泰醫院麻疹群聚20多歲男性、30多歲男性與2名20多歲女性的醫院急診工作接觸者，她在8月29日出現輕微發燒、上半身略有紅疹，安排就醫採檢後居家隔離，並在今天確診。

個案在可傳染期間有台北捷運板南線的大眾交通運輸活動史，疾管署提醒民眾在同一時段出入相關場所的民眾留意身體健康、自主健康管理18天。

疾管署副署長羅一鈞表示，8月中旬國泰醫院出現急診室麻疹群聚後，經過追蹤2000多人接觸者，發現這位急診醫師有輕微發燒、出疹狀況，經過檢驗確診，成為群聚事件的第10位個案、也是第2波感染的第1人。

由於國泰醫院2000多員工已經快要在9月5日追蹤期滿，研判院內感染已獲控制；另外，針對新增的個案有361位接觸者必須追蹤到9月下旬，如果沒有新疫情，這波群聚感染算是結束了。

國泰醫院的麻疹群聚感染已有10人，包括3位醫師、3位護理師、1位陪病家屬、1位麻疹傳染本人與1位家人、1位旅客。

今年以來，國內累計123例麻疹病例，其中76例為國內感染(55例為接觸者)，47例為境外移入病，感染國家以越南17例、泰國12例與菲律賓7例為多。

(中時 )