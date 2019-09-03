2019國際奧林匹克路跑移師台中舉辦，邀請全台跑者齊聚，為2020東京奧運中華隊選手應援，路跑活動將在12月1日上午6時30分於后里區麗寶國際賽車場起跑，除了賽車場內G2高規格每圈3.5公里的精準賽車道，本次活動路線由中華民國田徑協會派請專業丈量員進行競賽路線丈量，規劃讓跑者們在最精準的賽道挑戰PB，競賽起終點也將通過賽車拱門，讓每位跑者享受猶如賽車般衝向終點的快感。

射箭項目取得滿額東京奧運參賽資格，「雷母」雷千瑩期待獲得「滿弓應援」台灣射箭項目已取得滿額(3男3女)2020東京奧運參賽資格，相較密集的國際賽事期及奧運資格壓力，年底集訓前有一段時間可做最後衝剌前的調整，而首次出席宣傳國際奧林匹克路跑活動的雷千瑩表示：「射箭項目是比較早確定奧運資格的項目，相信更有時間充份的調整及準備，也期待喜歡射箭及關心中華隊的朋友能夠藉此機會多參與奧林匹克相關活動，透過參加國際奧林匹克路跑為奧運中華隊選手集氣，讓我們能在2020東京奧運的戰場上獲得滿弓般的應

援力量。」

台灣欄神還差一步 陳奎儒全力跨向東京奧運邁向夢想殿堂本月在日本富士北麓田徑賽男子110公尺跨欄決賽，陳奎儒跑出今年次佳的13秒36成績奪銀，雖再度與奧運資格擦「毫秒」而過，但也透過比賽結果，更明確設定各站賽事目標及訓練規劃，期待早日跨進奧運標準，陳奎儒表示：「每場比賽我都會為自己設定目標，就像今年參加國際奧林匹克路跑的跑者

一樣，在準確丈量的專業賽道公平競爭，現在的我跟參加路跑的跑者目標一樣，就是要打破自己的最佳成績，拼進奧運。」

奧林匹克精神 x TEAM TPE雙層次設計國際奧林匹克路跑專屬贈品雷千瑩、陳奎儒號召全民加入TEAM TPE力挺中華隊選手奧運之路2019國際奧林匹克路跑規劃半馬21km半馬組、10km挑戰組及3.5km健康組，活動將於9月加開應援組，即使無法「到跑」也能加入TEAM TPE力挺中華隊。活動報名參賽禮、完賽禮及完賽獎牌皆由奧林匹克精神及TEAM TPE雙層

次設計，品項包括運動背心、紀念衫、運動圓筒包、束口袋、運動毛巾及金屬獎牌。此外，主辦單位也將透過全民加盟TEAM TPE計劃，設計雷千瑩「滿弓應援」及陳奎儒「台灣欄神」個人奧運形象商品，期待在奧運前籌組最大應援團，讓中華隊選手奧運之路上充滿TEAM TPE的台灣力量。2019國際奧林匹克路跑報名連結： https://pse.is/LJSB5

(中時電子報)