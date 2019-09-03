道奇3日與去年的冤家洛磯上演一場煙火秀，雙方打得地動山搖，合計29安、11發全壘打。道奇外野手彼德生(Joc Pederson)單場3安5打點，並且在沒收對手1支全壘打之後撞傷退場。就連主審也在混戰中受傷，比賽因此暫停12分鐘，改由二壘審接替主審工作，最後道奇16-9打敗洛磯。

此戰由洛磯「故事哥」史多瑞(Trevor Story)首打席全壘打揭開序幕。1局下道奇彼德生也來一發首打席全壘打。接著一輪惡戰，洛磯艾瑞納多(Nolan Arenado)第36轟出爐，道奇彼德生再補1轟，打到第5局又出現狀況。

5局上，彼德生在牆邊奮勇撈回1顆深遠飛球，讓對手從全壘打變成犧牲打，但是彼德生也因此受傷。該局下半，道奇E.赫南德茲(Enrique Hernandez)擦棒球擊中身後的主審，打到主審右前臂，傷口滲血。主審只好退場，照例由二壘審代理，波拉克(A.J. Pollock)趁著沒二壘審的時候盜二壘成功。

最後道奇全場7轟強壓洛磯，包括貝林傑(Cody Bellinger)領先全聯盟的第44轟，以及前田健太守住後半場，終於趕走了洛磯。道奇成為本季第3支90勝球隊，在國聯西區的「魔術數字」剩下6。

(中時電子報)