前總統陳水扁接受一邊一國行動黨中常委潘長成邀請，南下屏東萬巒鄉舉辦口述自傳的簽書會，會中他批評蔡政府近來承諾將老農津貼增加至7550元，增加幅度連每天買一顆滷蛋都買不起，更強調自己8年任內，老農津貼從3000元，一路增至6000元，因此喊出應該加碼至1萬元才合理。

(中時 )