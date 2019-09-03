陳水扁暗酸蔡政府 喊老農津貼應加至萬元 16:152019/09/03 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳水扁(右二)暗酸蔡政府，認為老農津貼增加幅度，連每日買顆蛋都不夠。(林和生攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳水扁接受一邊一國行動黨中常委潘長成邀請，南下屏東萬巒鄉舉辦口述自傳的簽書會，會中他批評蔡政府近來承諾將老農津貼增加至7550元，增加幅度連每天買一顆滷蛋都買不起，更強調自己8年任內，老農津貼從3000元，一路增至6000元，因此喊出應該加碼至1萬元才合理。 (中時 ) #老農津貼 #陳水扁 也許您會感興趣 推薦閱讀 宋籲蔡勿學扁 將台推向戰爭邊緣 04:092019/09/01 兩岸新聞 扁為這事轟馬英九、韓國瑜 網怒嗆：8年總統白做了！ 10:062019/09/01 政治 扯！扁稱：身分證應有台灣或中華民國兩版本 13:432019/09/03 政治 政治熱門新聞 黃之鋒抵台 網怒吼：快滾回香港！ - 政治 黃暐瀚揭殘酷事實？小英勝率比韓高 - 政治 韓國瑜回應「換瑜」 趙少康激動拍桌說... - 政治 挺韓國瑜態度曖昧！他砲轟這兩人「基層看了都討厭」 - 政治 驚!最新媒體民調 蔡英文支持度再攀升達49％ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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