100%不會「換瑜」 吳敦義怒提告「惡意」放話者

國民黨總統參選人韓國瑜近來民調下滑，除了屢遭抹黑外，黨內遲遲無法整合恐也是原因之一。對此，前立委蔡錦隆認為，韓國瑜擁有政壇罕見的領袖魅力，基層一片挺韓情況下，絕不會給黨中央任何換韓的可能。他認為面對不利於韓的消息不斷傳出，前主席馬英九與黨主席吳敦義態度曖昧，讓敵人有見縫插針的機會，「基層看了都討厭」。

韓國瑜去年九合一選舉掀起「韓流」，從一碗滷肉飯、一瓶礦泉水、北漂到貨賣得出去，人進得來，高雄發大財，韓式語言深植人心。最終也成功將高雄綠地變藍天。

據中評社報導，蔡錦隆表示，韓在台灣政壇有罕見的領袖魅力，所到之處支持者都是自動自發而來，9月1日在彰化連拜8間廟宇，都在不同地方，距離相差很遠，但是韓所到之處都是人山人海。蔡錦隆說以他多次參選的經驗，可以大膽說，層次越高的大型選舉，越有領袖魅力的人，越有機會當選，他直言韓國瑜就是有國民黨內寶貴的領袖魅力。

至於為何國民黨內一直會傳出不利於韓的消息？蔡錦隆認為，韓國瑜能號召的力量太驚人，讓黨內既得利益者感到憂心，韓從基層莫名其妙冒出來，跟大老們又沒有很深的淵源，若韓順利當選，他們擔心會被掃到歷史的洪流，因此靠私底下放消息或是公開酸言酸語，刷存在感。

蔡錦隆也提及馬英九現在應該要很堅定支持韓國瑜，但前幾天被問到2020大選問題，竟然不表態，讓基層感到失望。吳敦義主席面對黨內換將、郭台銘是否參選的風聲，回應也不夠明確。蔡強調，國民黨都已經正式提名韓國瑜參選，就是這些黨內大老模糊的態度，讓對手有見縫插針的機會，「會讓基層看不起」，根本看不清楚人民的意志。

(中時電子報)