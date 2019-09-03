中國國務院新聞辦今天下午針對香港動盪的局勢召開記者會，港澳辦發言人楊光表示，他要提出三點意見：一，希望香港特區政府和社會各界人士圍繞「止暴制亂、恢復秩序」進一步凝聚共識並付諸行動；二，希望大家把以和平遊行集會表達訴求的行動與暴力犯罪和挑戰「一國兩制」底線的行徑區分開來；三，希望大家聚焦香港經濟發展和民生改善的根本問題，獻計獻策，共謀解決之道。

楊光表示，第一，希望香港特區政府和社會各界人士圍繞「止暴制亂、恢復秩序」進一步凝聚共識並付諸行動。什麼是香港當前最大的危險？暴力橫行、法治不彰就是香港最大的危險。什麼是當前香港最大的民意？反暴力、護法治、保安寧就是香港最大的民意。什麼是當下香港社會的最大公約數？「止暴制亂、恢復秩序」就是香港社會最大的公約數。

楊光表示，香港特區政府包括行政、立法、司法機構，以及社會各界都要切實把「止暴制亂、恢復秩序」作為香港當前壓倒一切的最重要、最迫切的任務。守護家園，人人有責。希望每一個愛護香港的市民都能以自己的行動，自覺抵制暴力，制止暴力，並自覺支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府和特區警隊依法打擊和懲治暴力犯罪活動，支持特區檢控和司法機構各司其職，使所有暴力犯罪分子受到應有的懲治，彰顯法律的公正與威嚴。

楊光表示，特別是對那些暴力犯罪的骨幹分子及其背後的策劃者、組織者、指揮者，要追究到底，絕不手軟。所有掌握公權力的機構都應當快速、果斷地行動起來。法治之繩不可松，法治之網不可漏，法治之劍不可鈍。

楊光表示，第二，希望大家把以和平遊行集會表達訴求的行動與暴力犯罪和挑戰「一國兩制」底線的行徑區分開來。遊行集會，是基本法賦予香港居民的自由。參與遊行集會的大多數市民，包括年輕學生，不管他們是基於什麼原因，也不管他們想表達什麼樣的訴求，只要是依法以和平方式參與遊行集會，只要是符合「一國兩制」原則，都是法律允許的。

楊光表示，參與和平遊行集會活動，與那些肆無忌憚挑戰「一國兩制」底線、衝擊中央駐港機構、污損和侮辱國旗國徽、暴力襲擊警察和無辜市民、嚴重損壞公私財物、危及公共安全的犯罪行為，在性質上是截然不同的。

楊光強調，「對於後者，必須且只能依法嚴厲打擊，沒有寬容的餘地。面對違法犯罪，執法就是正義，護法就是公義。」他指出，中央駐港機構包括中央政府駐香港特別行政區聯絡辦公室、外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國人民解放軍駐香港特別行政區部隊代表國家，其安全和尊嚴不容挑戰。

楊光表示，第三，希望大家聚焦香港經濟發展和民生改善的根本問題，獻計獻策，共謀解決之道。這次風波折射出香港社會一些深層次矛盾和問題已經到了必須高度重視並採取有效措施加以解決的時候。一般市民特別是年輕人常常抱怨的住房難、貧富差距大、向上流動難等社會問題，是長期積累形成的，成因複雜，需要找准癥結，找到有效的解決辦法。最近香港、內地和國際上一些有識之士已就此提出了不少頗有見地的意見。

楊光表示，中央政府支持林鄭月娥行政長官和管治團隊繼續通過有關對話平台與社會各界人士和青年展開交流，共同探討有關問題的解決方案。香港社會非常需要這種建設性的對話。只要香港社會各界人士以主人翁的精神和姿態積極思考，集思廣益，凝聚共識，就一定能夠找到破解難題的金鑰匙，推動香港社會化戾氣為祥和。

楊光表示，中央政府將繼續堅定不移地貫徹「一國兩制」方針和基本法，將繼續不遺餘力地支持香港發展經濟、改善民生，促進發展成果更多惠及全體市民。

(中時 )