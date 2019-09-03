新竹縣公道五路延伸新闢工研院中興院區支線直通工研院，前往國道1號、國道3號及台68快速道路均省時。（莊旻靜攝）

新竹縣公道五路延伸新闢工研院中興院區支線3日下午舉辦通車典禮，內政部、營建署、新竹縣政府多名官員見證。（莊旻靜攝）

新竹縣公道五路延伸新闢工研院中興院區支線3日下午舉辦通車典禮，內政部、營建署、新竹縣政府多名官員見證。（莊旻靜攝）

新竹縣公道五路延伸新闢工研院中興院區支線，為避開台鐵內灣支線，採取地下箱涵設計，且施工期間未影響內灣支線行駛。（莊旻靜攝）

內政部長徐國勇9月3日出席「新竹縣公道五路延伸新闢工研院中興院區支線」工程通車典禮。

內政部與新竹縣政府共同舉辦「新竹縣公道五路延伸新闢工研院中興院區支線」工程，3日進行通車典禮，內政部長徐國勇、營建署長吳欣修等人親自出席，未來從高鐵新竹站到工業技術研究院僅需10分鐘，且便於連接國道、快速道路，「為大新竹地區打通交通樞紐」。

徐國勇致詞時表示，這段命名為工研路的「公道五路延伸新闢工研院中興院區支線」，連接國道1號、國道3號甚至是台68快速道路都非常便捷，且從高鐵新竹站到工研院也僅10分鐘，也能縮短到竹科時間，讓往來民眾、商務客不必再繞路。

內政部營建署北區工程處在簡報中指出，此路段歷經630個日曆天，且提前兩天完工，其中最主要工程即是台鐵橋下的箱涵，在施工期間還施作便道，未影響內灣支線通行，另外，由於採取地下道設計，也使用排水採重力式排放、灌排系統分離設計，日前在8月初的豪雨中，地下道也未出現積水，未來不必再使用抽水機。

徐國勇表示，考量到新竹縣政府財務困難，工程總經費達3.9億元，中央即負擔3.2億，新竹縣長楊文科表示，很感謝中央給予支持，未來新竹縣政府還有大竹科園區、高鐵橋下聯絡道等工程，仍須仰賴中央協助。

(中時 )