中油公司認為其工作有其專業性及安全考量，部分輪班人員如以間隔 11 小時休息時間排班，於人員受訓、請假等期間，調度人員代班困難，如造成空班將影響工安，因此透過經濟部向勞動部申請放寛勞動基準法第34條第2項（輪班間隔放寛至8小時），勞動諮詢委員會今天召開，希望中油能更細緻的劃分哪些人員需要放寛至8小時，而不是一體適用。

據了解，目前中油公司各部門輪班人員有逾6千人，中油公司勞資雙方考量工安、交通往返時間，並兼顧輪班人員於空班前後獲得較多休息時間，以從事個人休憩、家庭生活照顧、社會活動參與，提出該公司部分輪班人員確有彈性調整休息時間必要，且不至於有過勞情形。

勞動基準諮詢會多數委員認為，中油公司的業務有專業性也涉及公共安全，部分如探採事業部、修井工程隊、煉製事業部等，因地處偏遠、交通不易，有適用勞基法34條第2項但書的必要，但希望能就適用對象與範圍更細緻的規範。經濟部代表則說，會再把資料補齊再送過來。

至於台灣觀光協會以性質特殊及狀況特殊等理由，希望申請放寛勞基法36條第4項（七休一），但多數委員認為在國外執行職務或辦理重要會展時，觀光協會應可以透過人力調度使員工可以輪流排例假，因此不同意其放寛。

(中時 )