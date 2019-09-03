台中市觀光旅遊局為配合市長盧秀燕「交通任意門」及「低碳城市」政策，優化自行車道打造更舒適的自行車騎乘環境；今年在潭雅神綠園道和平場站及其周邊景觀進行改善工程，透過「社會設計」思維，融合各使用族群需求、提升友善度，創造7.2K休憩綠地的打卡新亮點。

觀光旅遊局指出，潭雅神綠園道全長14公里的自行車專用道，93年啟用迄今已逾15年。因早期規畫無障礙意識尚未廣泛推行，各設施交接界面平順度未受足夠重視，不利行動不便者使用；該局今年編列2000萬元預算進行設施整修，重點位於里程8K和平場站及其周邊休憩綠地。

和平場站緊鄰清泉崗機場，前身為軍事鐵道－神岡線上的神岡車站。民國46年設站，因運輸補給功能逐漸由公路取代88年停駛，目前都還可以看到舊時的加水站、月台以及鐵軌，深具懷舊氣息；95年在國防部協助下，增加F-5E戰機展示區，為和平場站添加軍事氛圍。

觀光旅遊局表示，和平場站設施整修工程，內容包括8K和平場站無障礙坡道、無障礙親子廁所、夜光步道、人車分道、欄杆、導覽指標系統等設施；其周邊7.2K休憩綠地則設置花廊，並以軍事文化進行延伸，打造紙飛機地景雕塑，可與8K的F-5E戰機互相呼應。

觀旅局強調，整修工程於9月初開工，預計109年1月完工，施工路段請民眾小心通行，施工期間造成不便請民眾見諒，待完工後將為在地居民及遊客帶來更舒適、機能更健全之自行車道休憩樂趣。

(中時 )