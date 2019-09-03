慶祝軍人節 國軍官兵著軍服往敬軍優惠商店消費 16:362019/09/03 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今天軍人節，聯一人事次長室官兵穿軍服前往商店消費。（圖／軍聞社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為響應九三軍人節「穿軍服、我驕傲」活動，參謀本部人事次長李定中少將與官兵一同穿軍服前往提供敬軍優惠商店消費，同時官兵也熱情展現自我亮麗一面，與國人分享軍旅榮耀外，更散發自信心與榮譽感。 (中時 ) #官兵 #軍服 #消費 #商店 #優惠 也許您會感興趣 推薦閱讀 在韓爆消費糾紛 國內可申訴 04:102019/08/30 生活新聞 Costco爆買 外國超市一招抓住消費者的心 13:062019/08/30 國際 美7月個人消費勁揚0.6％ 04:102019/08/31 全球財經 北捷擬取消8折 17年優惠沒了 04:102019/08/31 地方新聞 榮耀九三 國軍官兵馬路跑慶軍人節 10:042019/09/01 社會 「大八」歇業消費者索討無門 消保會籲踹共退款 11:102019/09/03 生活 又消費？蔡盼國人替穿軍服上街軍人加油 網噓爆 11:412019/09/03 政治 蔡英文：鼓勵國軍多穿軍服上街 13:542019/09/03 政治 海軍慶93軍節好有愛 陪老人、兒童展「國軍有愛」 15:072019/09/03 社會 軍人節 海軍響應「國軍有愛」及「榮耀軍裝」活動 15:562019/09/03 軍事 軍事熱門新聞 傻眼！陸翼龍2俄航展亮相被玩殘 - 軍事 川普亂推照 曝美最機密間諜衛星 - 軍事 偵測隱形戰機能力升級 殲20和F35拚了 - 軍事 找到了！專家確認北洋海軍旗艦定遠艦沉船遺址 - 軍事 慶祝軍人節 國軍官兵著軍服往敬軍優惠商店消費 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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