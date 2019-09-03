為響應九三軍人節「穿軍服、我驕傲」活動，參謀本部人事次長李定中少將與官兵一同穿軍服前往提供敬軍優惠商店消費，同時官兵也熱情展現自我亮麗一面，與國人分享軍旅榮耀外，更散發自信心與榮譽感。

(中時 )

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