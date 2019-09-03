資深媒體人陳文茜近年健康狀況一落千丈，今年三月確診罹患肺腺癌，才在左肺動完腫瘤切除手術，馬上又發現右肺也長腫瘤需追蹤，沒想到5個月後免疫系統改攻擊神經，她因此左臉、右手不能動猶如中風，如今又爆健康再亮紅燈，正準備以訪問學者啟程訪MIT的陳文茜，突然表示赴美行程緊急延後，且竟要帶上7大種類的藥物出國，藥包塞滿行李箱，讓人相當擔心與不捨。

陳文茜如今出國，竟得帶整卡皮箱的藥物。(翻攝自文茜的世界周報 Sisy's World News臉書)

陳文茜今在臉書po文，驚曝上周六的工作勉強撐完，「當場明白，我已不是以前的我」，她本預計要赴美至MIT當訪問學者，然這個夢想因為身體狀況得稍微延後，透露身體狀況變差，必須當機立斷將機票延期，徹底休息兩天，才終於康復了9成，而如今隨身必須帶著免疫系統疾病、止痛藥、克痰藥、帶狀皰疹藥、類固醇、抗過敏藥、安眠藥等七大種藥物，她貼出行李箱照片，可見大大小小藥包竟塞滿了整個行李箱，讓陳文茜忍不住自嘲：「這真是老人家的行李箱，看看自己都禁不住笑：這樣的人，還能圓夢？出遠門？」。

陳文茜透露去MIT當訪問學者一直是自己的夢想，過去也多次飛美國造訪過各大機構，如今面對失衡的健康狀況，坦言心情複雜，回想7年前還能獨自在紐約旅行、5年前可在加州開17Miles，「現在我已經不能曬太陽，我也沒有能力自己從紐約開車至波士頓MIT」，不過即使如此，陳文茜不願意也不同意放棄夢想。

陳文茜嘆平常的生活，也得準備面對「無常」，但即使沒能力把握命運，但只要有一點能耐圓夢，她仍要奮不顧身奔去，如今出遠門唯不捨毛孩們，匆匆打理好孩子們，陳文茜只能將他們託給助理照顧，接著將赴美一個月，也嘆：「圓夢要趁早，圓夢永遠不閒晚，我比以前的我衰老了，可是一定比未來的我，年輕」，宣布瀟灑出發。

(中時電子報)